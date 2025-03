Sistema Ambiente in buona salute. Ecco la certificazione internazionale

Sistema Ambiente ha ottenuto la certificazione ISO 14001: 2015, una norma internazionale ad adesione volontaria, applicabile a qualsiasi tipologia di organizzazione pubblica o privata, che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale. L‘ottenimento di questa certificazione, che prevede rigidi parametri per la sua assegnazione, segna un ulteriore riconoscimento dell‘azienda lucchese che si occupa di rifiuti.

"Sistema Ambiente – commenta il presidente Sandra Bianchi – ottiene un nuovo grande importante risultato che concretizza l’impegno e la dedizione che contraddistinguono l’azienda sulle tematiche di sostenibilità, sul tema della qualità nella trattazione dei rifiuti, che è la sua missione principale, e lo fa secondo criteri di salvaguardia dell’ambiente e anche dei costi. Insieme ai risultati e ai riscontri che riceviamo per la nostra attività quotidiana, compresi quelli finanziari legati al recupero crediti, arriva ora il raggiungimento di questo nuovo obiettivo, che si inserisce a pieno titolo nel percorso di crescita che abbiamo intrapreso per migliorare costantemente i processi aziendali in termini di gestione ambientale, in termini di affidabilità, efficienza delle operazioni e riconoscibilità presso gli stakeholder, inclusi clienti, partner, fornitori. Si tratta di un obiettivo che fino a pochi anni fa era impensabile".

Per raggiungere la certificazione ISO 14001: 2015, che si aggiunge a quelle di qualità 9001 e sistemi di gestione 45001, sono stati presi in esame dalla commissione incaricata di valutare, diversi aspetti dell’attività dell’azienda: raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi; erogazione di servizi di disinfezione e disinfestazione; gestione della tariffa rifiuti; gestione di impianto di transito di materiali categoria 1; attività di bonifica e trasporto di beni contenenti amianto. Dal punto di vista tecnico, questo traguardo è stato possibile anche grazie all’intenso lavoro fatto per l’adeguamento dell’impianto di trasferenza di Nave.