Sistema Ambiente e il ‘problema‘ Susini ”Il sindaco quando spiegherà?”

“Problema Susini” in Sistema Ambiente: quanto ancora dobbiamo attendere perché la città abbia una spiegazione dal sindaco?” I consiglieri del Pd tornano sull’argomento di Sistema Ambiente e della posizione di Caterina Susini, responsabile dell’area dei servizi tecnici dell’azienda, in seguito al messaggio, inoltrato per errore e cancellato dal presidente Torrini nella chat del consiglio comunale da Stefano Pierini, capogruppo di Lucca2032, nei giorni delle feste di Natale.

In quel messaggio si parlava di un ‘problema Susini’ e si invitava a farlo risolvere dal sindaco in persona, Mario Pardini, e non da terzi come il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro o il presidente della Lucchese, Andrea Bulgarella.

“Prima della fine dell’anno abbiamo presentato un’interrogazione alla quale ancora oggi non c’è stata alcuna risposta da parte del sindaco e della giunta - commentano – In cosa consiste il “problema Susini” nelle allusioni fatte dal consigliere Pierini? Quale collegamento ha una società partecipata del Comune di Lucca come Sistema Ambiente con il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro che, alla lettura del messaggio, sembrerebbero dover interloquire con Iren per risolvere il “problema Susini”?

Di più, quale collegamento ha la società Sistema Ambiente col presidente della Lucchese Bulgarella e quale dovrebbe essere il suo ruolo nella risoluzione di un “problema” che riguarda una società partecipata del Comune di Lucca? Perché il sindaco ha bisogno di aiuti di persone esterne all’amministrazione per esercitare le sue funzioni? E, in particolare, con riferimento alle società partecipate: a Lucca l’interlocuzione con i soci privati è tenuta attraverso personaggi del settore imprenditoriale o tramite sindaci di altri comuni?“.

“Dopo oltre un mese, a queste domande ancora nessuno ha risposto eppure a quanto ci risulta il “problema Susini” è ancora lì – concludono – Una gestione di una situazione che coinvolge la più grande azienda partecipata del Comune che conferma lo stile di questa giunta: nascondere e minimizzare tutto ciò che è scomodo, problematico e grave continuando a gettare fumo negli occhi con feste e lucine”.