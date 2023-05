Sinergie tra la Guardia di Finanza e l’Ufficio delle Dogane

Importante incontro, presso la caserma “Giacomo Puccini Appuntato ad honorem”, sede del Comando Provinciale di Lucca, tra la locale Guardia di Finanza e l’Ufficio delle Dogane di Pisa per i primi contatti operativi in attuazione del Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza stipulato a Roma lo scorso 3 aprile.

All’incontro di lunedì erano presenti, per il Corpo, il Comandante Provinciale di Lucca (Colonnello t. SPEF Marco Querqui), e i Comandanti dei Reparti dipendenti, mentre per il citato Ufficio il nuovo Dirigente della Dogana di Pisa, Dott. Simone Culla, e il Dott. Mattia Rizzo, che saranno i referenti per le specifiche attività di coordinamento previste dal Protocollo.

Le sinergie operative avranno a oggetto il contrasto del contrabbando e degli altri traffici illeciti connessi alla circolazione delle merci (in ingresso e in uscita neldal territorio doganale), il contrasto delle violazioni nel settore delle accise e nelle imposte di produzione e sui consumi, il contrasto delle violazioni del gioco pubblico e delle violazioni della movimentazione transfrontaliera di denaro contante.

L’intesa tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza costituisce uno strumento fondamentale in un comparto di particolare delicatezza, valorizzando le specificità di entrambe le amministrazioni, sinergicamente volte al rafforzamento della legalità e la competitività del Paese.