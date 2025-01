Sindaci “battono cassa“ a Roma. Chiedono sblocco dei finanziamenti

L’importante comunicazione ufficiale che metteva in evidenza l’arrivo di notevoli finanziamenti per progetti presentati, tra i tanti, da Comuni della Valle del Serchio, era stata diffusa nel lontano dicembre del 2017 da Raffaella Mariani e Andrea Marcucci, allora parlamentari. L’iniziativa lanciata dal governo Renzi nel 2016, progetto denominato "Bellezz@Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati", sembrava così avere trovato la via giusta dopo avere sbrogliato una matassa molto intricata, alla luce del grande numero di adesioni arrivate per il bando specifico. La Commissione per la selezioni degli interventi del progetto, istituita con DPCM del 19 giugno 2017, il 15 dicembre del 2017 aveva finalmente stabilito l’aggiudicazione ufficiale di 273 opere da realizzare, per un valore complessivo di 150 milioni di euro.

Ad aggiudicarsi il bando, anche due Comuni della Garfagnana; quello di Molazzana, con il finanziamento di un milione di euro per il recupero del complesso della chiesa di S.Frediano nella frazione di Sassi e per la chiesa di S.Maria Maddalena di Cascio, luogo con una storia millenaria oggi totalmente abbandonato, e quello di Careggine, con 1 milione e 958mila euro da destinare a opere nell’Antico Borgo di Isola Santa. Tanto entusiasmo per questi 3 milioni di euro, dunque, che ad oggi, però, devono ancora essere erogati ai singoli Comuni, nonostante le tante richieste in merito presentate negli anni ai diversi governi che da allora si sono succeduti.

Da qui, la decisione condivisa da centinaia di sindaci di tutta l’Italia di portare la richiesta direttamente a Roma per sollecitare lo sblocco dei Fondi del Progetto Bellezz@. Oggi alle 12, all’interno del Senato ci sarà una loro conferenza stampa in merito, nella quale faranno sentire la loro voce anche i primi cittadini di Molazzana e Careggine, rispettivamente Andrea Talani e Lucia Rossi.

"Si trattava di un’iniziativa nella quale abbiamo creduto e portato avanti con fiducia e su cui abbiamo investito molto sia in merito alla progettazione sia come impegno economico preliminare - spiega Talani - . Un progetto di recupero dedicato a monumenti, chiese e luoghi dimenticati da salvare e da rilanciare da un punto di vista culturale e anche turistico che ci ha permesso di individuare due siti storici del nostro territorio da riportare “in vita“. Dopo l’arrivo della comunicazione della sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, che ufficializzava l’erogazione del finanziamento, nonostante i continui rinvii e le richieste di integrazioni varie arrivate nel tempo, non abbiamo certo rinunciato a queste opere, cantierabili già da oggi. Con noi, ci sono tutti gli altri sindaci coinvolti nell’iniziativa in arrivo da centinaia di comuni italiani e ancora in attesa delle risorse promesse".

Fiorella Corti