Silvana Pisani record di preferenze . Vent’anni spesi per la comunità

Un primato di longevità politica. In tempi attuali è sinonimo di evoluzione, sapersi adattare agli scenari che mutano. Una volta terminato lo scrutinio è emersa una curiosità alle amministrative di Capannori. C’è un politico che come pochi è capace di attrarre i consensi degli elettori e ciò accade da due decenni.

La consigliera (ma alcuni rumor la vorrebbero anche papabile per il ruolo di assessore) che già celebra i 20 anni consecutivi di presenza sui banchi del consiglio comunale di Capannori e che, alla fine della legislatura, nel 2029, festeggerà le nozze d’argento con la politica, completando i 25 anni di presenza. Stiamo parlando di Silvana Pisani, di Lunata, della lista Capannori Corre (2930 preferenze). Pisani è stata la seconda più gettonata, con 255 consensi, ed è entrata ancora nel civico consesso capannorese. Una storia lunga quattro lustri. Tutto partì nel 2004, con il primo mandato Del Ghingaro.

"Lavoravo in Comune a Porcari e avevo avuto esperienze personali difficili, perciò dopo molta titubanza accettai di candidarmi – racconta la Pisani – poi ho svolto il ruolo di presidente del consiglio comunale nel secondo mandato di Del Ghingaro. Volevo dare un contributo ancora più incisivo, così mi presentai alle primarie per stabilire il candidato sindaco del 2014. Vinse Menesini che da quel momento spiccò il volo. Mi ero ripromessa di rispettare l’esito sovrano di quelle consultazioni interne alla sinistra. E così è stato. Mi sono sempre battuta per i miei ideali e per la comunità, mai per le poltrone. Infatti non sono mai stata assessore. Ad esempio – prosegue - è arrivata una buona notizia per la sede dei Fratres di Lunata, che sarà riqualificata grazie a un finanziamento importante. Avrei potuto cavalcare tutto ciò in campagna elettorale ma ho preferito non farlo. Avrei potuto prendere un numero maggiore di preferenze. Una scelta che ho affrontato con coraggio e tenacia. In questi due mandati il mio impegno non è venuto mai meno e sono stata felice di aver lavorato per la candidatura di Del Chiaro. Adesso siamo di nuovo qua, pronti ad impegnarci a tutto campo per la nostra comunità, per il bene di Capannori". La Pisani è in lizza anche per tornare a dirigere il consiglio comunale.

Massimo Stefanini