Sicurezza stradale, arriva il nuovo etilometro. E’ più moderno e preciso

Altopascio (Lucca), 14 gennaio 2024 – La Polizia Municipale di Altopascio, in sinergia con il Comune, acquisterà un etilometro di ultima generazione entro breve tempo. I vigili urbani della cittadina del Tau, seconda nella Piana come numero di abitanti, sedicimila quasi e con dinamiche complesse relative alla microcriminalità, sinora erano sprovvisti di questo strumento, indispensabile sia a livello di repressione ma anche come prevenzione.

Nel primo caso, ovviamente, ci sono le conseguenze per chi viene beccato all’uscita dalla discoteca o dalla pizzeria con qualche bicchiere di troppo nello stomaco. Ma può essere utile anche come prevenzione, proprio per scongiurare che certi automobilisti si siedano al posto di guida in condizioni psicofisiche alterate. Poco tempo l’apparecchiatura arriverà anche al Comando di via Bientinese. Sarà di ultima generazione, con poco ingombro.

Un investimento di circa 20 mila euro sulla tecnologia ma, soprattutto, per garantire la sicurezza dei cittadini. Si tratta di "Saf’ir Evolution", apparecchio portatile, veloce, preciso e affidabile, è omologato come etilometro probatorio, che si può custodire in una valigetta insieme alla stampante bluetooth. Tutto, tra etilometro e stampante, per un peso complessivo inferiore a 2 chili, caratteristica che lo rende utilizzabile anche dagli agenti motociclisti. L’utilità, tuttavia, è ben altra: lo strumento è pronto per la prima misurazione a soli 90 secondi dall’ accensione.