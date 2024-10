Sicurezza idraulica. Interrogazione comunale

Yamila Bertieri Consigliere comunale in opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo "Si, Cambia" a seguito di un confronto con alcuni cittadini, ha depositato una nuova interrogazione con oggetto gli interventi per la sicurezza idraulica del territorio. "Eventi atmosferici intensi sono sempre più frequenti nel nostro territorio- estorsive Bertieri sensibile alla tematica della sicurezza. -Le precipitazioni piovose - prosegue - sono andate ad intensificarsi nel corso degli anni e si stanno concentrando in alcune aree, in maniera del tutto imprevedibile, rendendo qualunque luogo potenzialmente a rischio. Considerando che la manutenzione e la pulizia dei corsi d’acqua sono una necessità ed una priorità al fine di contrastare efficacemente gli effetti delle abbondanti piogge e che alcuni corsi d’acqua nel nostro Comune, come gli scoli, i canali sembrano in uno stato di abbandono totale o parziale". "A mio avviso per tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza- aggiunge la Bertieri - è quanto mai necessaria una manutenzione ordinaria costante degli alvei e delle sponde diretta ad eliminare la vegetazione che potrebbe impedire il deflusso delle acque rimuovendo quindi gli sfalci stessi per la tutela e la salvaguardia del territorio, nonché una ricognizione dei tratti dei corsi d’acqua. Facendo quindi riferimento- conclude Bertieri- alle varie normative nazionali e regionali ho depositato una nuova istanza con cui chiedo la possibilità di mettere a conoscenza sullo stato della verifica e del monitoraggio degli alvei e degli argini dei corsi d’acqua principali, in particolare quelli che possono rappresentare situazioni critiche e pericolose, se é prevista una ricognizione dei Corsi d’acqua nel tessuto urbano del nostro Comune per verificarne le condizioni, se sono stati avviati confronti con Genio Civile e Consorzio di Bonifica per identificare possibili criticità e se siano già stati programmati interventi per fronteggiare eventuali".

Marco Nicoli