“Sicurezza garantita a tutti“. I complimenti del prefetto a forze dell’ordine e operatori

"A conclusione della manifestazione “Lucca Comics & Games 2023” – è il commento del prefetto Giusi Scaduto – , desidero rivolgere a tutti un sentito ringraziamento per lo straordinario impegno profuso a garanzia della sicurezza - nella sua accezione più ampia - delle migliaia di partecipanti, oltre che dei cittadini residenti. Nell’ambito delle rispettive competenze, ciascun Ente e Amministrazione ha saputo dare prova di grande abnegazione e dedizione nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, sempre in stretto raccordo con tutte le altre organizzazioni coinvolte, grazie alla sintesi operativa assicurata quotidianamente dai propri rappresentanti nel Centro Gestione Eventi che, anche quest’anno, ha dato piena e coerente attuazione alla pianificazione approvata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica".

"Lo dimostrano i dati delle unità impiegate e degli interventi effettuati. Quotidianamente sono stati impiegati in media 200 agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, 85 unità della Polizia Municipale, 4 unità della Polizia Provinciale. Presente numeroso personale in borghese con compiti di antiborseggio e antiterrorismo; le porte d’ingresso della città e l’interno del centro storico sono stati controllati costantemente dalle Forze dell’Ordine; la Polizia stradale ha presidiato le direttrici autostradali che hanno registrato un transito eccezionale di veicoli; la Polizia ferroviaria è stata impegnata nella gestione dei flussi in arrivo e in partenza sia a Lucca che a Viareggio, (particolarmente impegnativa è stata la giornata del primo novembre, quando sono stati registrati 20.000 viaggiatori in arrivo su Lucca). La Polizia cibernetica ha effettuato un importantissimo lavoro di monitoraggio della rete ai fini dell’antiterrorismo; il Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, in Prefettura di Lucca Ufficio territoriale del Governo 3 coordinamento con le volanti della Polizia e con le gazzelle dei Carabinieri, ha vigilato nelle aree circostanti l’evento e nei parcheggi. Una complessiva attività di prevenzione che ha portato all’identificazione compiuta di oltre 500 persone, con la conseguente emissione da parte del Questore di 40 fogli di via obbligatori nei confronti di soggetti ritenuti capaci di turbare la sicurezza della manifestazione".

Presenti anche unità cinofile, artificieri e squadre antiterrorismo della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza (“Baschi Verdi”), il Reparto Mobile del Battaglione, il Reparto Volo della Polizia e numerosi agenti di rinforzo. Inoltre, la Polizia Amministrativa ha effettuato diversi controlli agli addetti alla sicurezza. Il concorso della Guardia di Finanza, è stato declinato pure sotto il profilo del controllo economico del territorio, grazie alla presenza anche di personale del Gruppo di Viareggio e al controllo sulla regolare emissione di scontrini e ricevute, sull’abusivismo commerciale, sulla contraffazione dei marchi, sulla sicurezza dei prodotti e sull’obbligo dell’uso del POS, procedendo e elevare diversi verbali per irregolarità varie. Ben 200 le unità del Comando dei Vigili del Fuoco impiegate, con 35 interventi di soccorso effettuati alla persona, per alberi pericolanti e dissesti statici. L’assistenza sanitaria e il pronto intervento sono stati garantiti dal Posto Medico Avanzato allestito al vecchio ospedale di Campo di Marte e da 14 ambulanze, con 158 interventi in 5 giorni.