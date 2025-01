Sanità toscana, urgente garantire sicurezza e cure adeguate per i cittadini. A dirlo è il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, in quota Fratelli d’Italia. "Ancora una volta - aggiunge - ci troviamo a commentare un episodio gravissimo avvenuto in uno degli ospedali della nostra regione. L’aggressione a due infermiere e a un’operatrice socio-sanitaria nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Santo Stefano (a Prato, ndr) non è solo un fatto drammatico, ma il simbolo di una sanità che, in Toscana, vive una crisi profonda e sistemica. Esprimo la mia piena solidarietà al personale coinvolto ed a tutto il personale sanitario che purtroppo sempre più costantemente è soggetto a minacce ed aggressioni e chiedo alle istituzioni competenti di intervenire con urgenza per garantire la sicurezza di chi lavora e si cura nei nostri ospedali. La sicurezza del personale sanitario è un tema prioritario".

"Non è accettabile - aggiunge - che si debba arrivare a episodi di violenza per sollevare l’attenzione su problemi che sono ormai cronici. È necessario ripristinare misure come la presenza costante di un presidio di polizia negli ospedali come richiesto a gran voce da diverse parti. Questo non è un costo, ma un investimento imprescindibile per la tutela di operatori e pazienti".

"A questa emergenza di sicurezza si aggiunge il malfunzionamento organizzativo - prosegue Giannini -. Durante le festività, l’ospedale San Luca di Lucca ha mostrato tutte le sue criticità: moltissimi cittadini non sono riusciti ad accedere alle cure necessarie e altri sono stati reindirizzati all’ospedale di Barga, causando disagi inaccettabili per chi aveva bisogno di assistenza immediata. Questa situazione è la diretta conseguenza di scelte politiche sbagliate e di una gestione inefficiente, che penalizza i territori più piccoli e i cittadini più fragili. Chiediamo con forza alla Regione Toscana di intervenire subito, con azioni concrete, per risolvere questi problemi strutturali. Servono risorse adeguate per il personale, per la sicurezza e per il potenziamento degli ospedali territoriali".

"La salute non può e non deve essere un tema di serie B - conclude il sindaco Giannaini - ; il nostro territorio merita di più e non accetteremo che i nostri cittadini siano trattati come numeri o lasciati senza risposte".