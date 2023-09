Siamo uniti dall’afflato antitotalitario

Vittorio

Fantozzi *

Ho partecipato agli eventi commemorativi della Liberazione di Lucca. Particolarmente toccante, per il suo tragico destino, in quella Nozzano epicentro con Farneta della sofferenza provocata dalla ferocia nazista nella nostra provincia, è stata l’intitolazione di una strada a Leila Farnocchia, che della barbarie della guerra resta oggi indelebile testimonianza per tutti noi. Il sollievo di non aver mai conosciuto né una guerra né il territorio della propria Nazione o città invaso da truppe straniere. Il senso di gratitudine per tutti coloro che ebbero il coraggio di opporsi a un destino già scritto e patriotticamente dissero no a un futuro a forma di svastica. La realistica e successiva soddisfazione, a guerra finita, di aver fatto parte del campo occidentale e non di quello comunista, che ci avrebbe fatto passare dalla padella alla brace. Ma le riflessioni personali hanno anche e soprattutto a che fare con la attualità delle celebrazioni e con la mia visione politico-culturale, che da conservatore europeo trova la sua casa in Fratelli d’Italia. Ricordare la Liberazione di Lucca ci serve a illuminare i riflettori sulle tante città, comunità, Nazioni ancora oggi sotto il giogo di feroci dittature, siano esse politiche, teologiche o militari. Quello che abbiamo conquistato noi ieri, con sacrifici immani, deve ispirare le ragazze e i ragazzi che da Teheran a L’Avana, passando per quella parte di Africa in mano a giunte militari, non intendono sottostare alla narrazione per cui la libertà non sarebbe un diritto universale ma un vezzo occidentale. L’afflato antitotalitario che oggi unisce i lucchesi e sempre dovrebbe unire gli italiani sta nel rendere conto della complessità delle biografie. E nel rendere utile agli occhi del mondo ciò che celebriamo con il gusto, e anche con la commozione, di ricordare quando il proprio Paese seppe tornare libero e prospero.

* consigliere regionale FdI