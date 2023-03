Si torna a scuola senza certificato anche dopo 5 giorni

La nuova norma sui certificati medici per il rientro a scuola, non più necessari neppure dopo cinque giorni di assenza continuativa, a breve sarà pienamente operativa. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha promulgato ieri la legge, approvata all’unanimità dal Consiglio su proposta della giunta a febbraio. Dopo quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale, che avverrà a stretto giro, la legge entrerà in vigore.

“Si tratta di una norma che semplificherà la vita alle famiglie, ma che non crea rischi per la salute pubblica e in classe degli studenti malati – commenta il presidente della Toscana – Gli interventi di profilassi necessari, in caso di epidemie o malattie diffusive e pericolse, saranno infatti messi in atto indipendentemente dal certificato medico”.