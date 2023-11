Si rinnova il patto di amicizia tra Castelnuovo e Marciana

La tradizionale Settimana delle Castagne a Marciana e dintorni nell’Isola d’Elba ha visto il rinnovarsi della lunga amicizia tra il Comune elbano e Castelnuovo di Garfagnana, uniti dal gemellaggio del 28 ottobre del 2006, sottoscritto dagli allora sindaci Luigi Logi per Marciana e Sauro Bonaldi per Castelnuovo, con l’impegno dei due comuni a "promuovere azioni interculturali ed incontri umani fondendo in prospettive unitarie le diversità di tradizioni e di costumi, creando legami di amicizia fra i cittadini". A Marciana il sindaco Simone Barbi con la giunta e il presidente della Pro Loco Icilio Disperati ha accolto la delegazione castelnuovina (l’assessore Alessandro Pedreschi, il consigliere delegato alla cultura Nicolò Roni, il presidente dei Castanicoltori Federico Benedetti e quello dell’associazione nazionale Città del Castagno Ivo Poli) per un confronto su numerose tematiche legate ai due territori tra cui l’isolamento, ma anche la promozione, e la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali tipiche, come il castagno comune a entrambi i territori.

Dino Magistrelli