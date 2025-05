Si rafforza il legame con l’Irlanda. A inizio giugno c’è l’Heritage Cup

Davanti al Comune di Barga domenica pomeriggio si è svolta la presentazione della Heritage Cup, una novità nel mondo del calcio barghigiano che vedrà la luce il 1° ed il 2 giugno con un triangolare di calcio, buon cibo e buon bere e soprattutto la volontà di rafforzare, anzi di instaurare il legame tra Barga e le terre d’Oltremianca: in particolare, dopo la Scozia, di avviare un analogo percorso anche con l’Irlanda. Principali fautori di questo obiettivo i componenti della squadra amatori Gatti Randagi, già fortemente legati al Celtic di Glasgow, portandone anche i colori biancoverdi, ma soprattutto Declan Walsh, un cittadino irlandese di Dublino che arrivato a Barga, come succede a tutti, se ne è innamorato e che poi ha voluto sviluppare insieme ad amici barghigiani questa idea di avvicinare la bellezze di Barga a quelle di Dublino e dintorni, tramite lo sport. Il primo passo è questo evento, l’Heritage Cup che vedrà confrontarsi al campo dell’Impero di Castelvecchio Pascoli, i Gatti randagi, la squadra del Glenmuir Utd F.C., di cui è patron proprio Declan, e la formazione biancoverde lunigianese, Farafulla FC. Il 1° giugno dalle 14.30 alle 18.30 il triangolare di calcio per contendersi il primo trofeo e poi tutti in festa nel primo week end di Libeeramente Barga che si terrà in quei giorni allo stadio Johnny Moscardini. Per questo motivo alla presentazione era presente anche il presidente dell’AS Barga, Leonardo Mori. Il giorno 2 un momento più istituzionale e anche per fare un altro passo verso l’amicizia con l’Irlanda. La mattina il saluto ufficiale delle autorità cittadine nella sala consiliare del comune; il pomeriggio sarà tutto dedicato a vivere il meglio dei locali e dell’atmosfera dell’antico borgo di Barga, da condividere tutti insieme… davanti ad una buon birra Guiness naturalmente.

L.G.