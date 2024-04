Si perde nei boschi dell’Orecchiella. Escursionista recuperato dal “Sast“

Ieri pomeriggio la Stazione di Lucca del Soccorso Alpino Toscano è stata attivata per la ricerca di un escursionista in difficoltà nel Parco delle Alpi Apuane, al confine tra i comuni di San Romano e Villa Collemandina. Dopo essere partito dal Rifugio Miramonti nel Parco dell’Orecchiella l’uomo, M.D.C., 69 anni di Lucca, ha perso l’orientamento cercando di seguire il sentiero "Airone 2", l’Anello della Ripa, un percorso a zig zag tra i faggi che costeggia il torrente Rimonio. Non essendo più in grado di trovare la traccia del sentiero, in prossimità del vivaio di trote di Villa Soraggio, ha chiesto aiuto. La squadra reperibile del Soccorso Alpino si è portata sul posto e ha recuperato l’uomo intorno alle 18,15.