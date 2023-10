Si cercano centinaia di comparse. Casting per il film con Dustin Hoffman

Si cercano centinaia di comparse in città per il nuovo film di Peter Greenaway che il regista inglese girerà in centro, subito dopo la conclusione dei Comics e che avrà come protagonista il premio Oscar Dustin Hoffman, uno dei più grandi attori viventi.

L’appuntamento è per la prossima settimana. Date e orari saranno dei casting resi noti nei prossimi giorni, ma già oggi è chiara la volontà da parte della produzione (The Family) e dei coordinatori delle riprese di coinvolgere quanto più possibile il territorio e i suoi abitanti.

I casting saranno infatti rivolti a chiunque sia interessato: non saranno dunque necessarie né la prenotazione, né una pregressa esperienza mel settore del cinema. A quanto è dato sapere, si cercano comparse di qualsiasi età, per una pellicola che vede proprio Lucca in primo piano ed è sostanzialmente ambientata ai giorni nostri. Maggiori dettagli su date, orari e numeri saranno appunto svelati in questi giorni dalla produzione, anche se l’ipotesi è che i provini per scegliere le comparse si tengano mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre in una location del centro, messa a disposizione dal Comune.

Le riprese del film “Lucca Mortis” (anche se circola un altro titolo alternativo, “The Towers’ story”) dovrebbero partire la seconda settimana di novembre e durare fino a metà dicembre, con numerose riprese in esterno. La trama, per quanto trapelato sinora, segue la vita di un anziano (Dustin Hoffman, appunto) e del suo passato. La vicenda è ambientata nel 2001, “anno horribilis” che ricorda il drammatico crollo delle Torri Gemelle. La pellicola sarà interamente girata nel centro storico di Lucca: protagoniste saranno le strade, le piazze, i palazzi e le architetture lucchesi con le sue torri. Insomma, sarà anche un grande incredibile spot internazionale per la nostra città.

Nei prossimi giorni dovrebbero essere svelati anche altri elementi importanti di questa pellicola del regista Peter Greenaway, a cominciare dalla protagonista femminile che ovviamente sarà di primissimo livello. Non resta che attendere, insomma. Le sorprese non mancheranno.

