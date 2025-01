Si avvicina la Marcia della Pace 2025. Tutti in cammino verso San Michele

La Commissione giustizia e pace diocesana propone e segnala un ciclo di iniziative per stimolare a leggere con consapevolezza le sfide alla pace. Si inizia venerdì 17 con la conferenza alla Misericordia di Camaiore e Lido su “Disuguaglianze, povertà e spese militari“.

Domenica 19 gennaio: Festa della Pace "Concedici la tua pace" per giovani, ragazzi, famiglie, adulti - ore 10,30-17 in piazza del Duomo a Castelnuovo Garfagnana (organizzata dall’Azione Cattolica).

Sabato 25 gennaio: Marcia della Pace a Lucca. Ore 20.30 inizio del cammino da tre punti della città: Porta Elisa, Porta S. Anna, Porta Santa Maria. Tutti convergeranno alle ore 21 in San Michele per una veglia ecumenica per la pace presieduta dal vescovo Paolo Giulietti (organizzata dalla Chiesa nella Città di Lucca, dalla Consulta diocesana per le aggregazioni laicali e dall’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo).

Mercoledì 29 gennaio: "Degrado ambientale e migrazioni", ore 17.30, alla sede di Daccapo sistema di uso solidale, Strada Comunale degli Stipeti 33, località Coselli (in presenza e online).

Per restare in contatto con la Commissione giustizia e pace come anche per avere aggiornamenti il sito è www.diocesilucca.it.