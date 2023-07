Si avvicina il nuovo anno scolastico Tutte le agevolazioni per le famiglie

C’è tempo fino al 31 agosto per presentare le domande, da parte delle famiglie meno abbienti, che danno diritto alle agevolazioni tariffarie sulle mense, (nido, scuola infanzia e scuola primaria) e per il trasporto scolastico (asili, elementari, Medie) per l’anno scolastico 2023-2024. Le agevolazioni per la mensa scolastica possono essere presentate da tutti coloro che hanno un Isee compreso tra 0 euro e 21.500 euro. E’ prevista l’esenzione per chi ha un Isee inferiore a 6.195 euro e la tariffa di 1 euro per coloro che hanno un Isee compreso tra 6.195 euro e 7.500 euro. La tariffa per coloro che hanno un Isee compreso tra 7.500,01 euro e 21.500 euro cresce in maniera proporzionale tra 2.25 euro e 4 euro. Tariffa intera pari a 4 euro per chi ha un Isee superiore a 21.500 euro. Sono previsti sconti del 10% per il secondo figlio, del 50% per il terzoo, del 75% per il quarto, l’ esenzione per il quinto.

Per il trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia e primarie è prevista l’esenzione totale per chi possiede un Isee inferiore a 6.195,00 euro e una riduzione del 50% per chi possiede un Isee tra 6.195, e 7.5000 euro. Per chi possiede un Isee superiore a 7.500 euro la tariffa è intera. Sono previste agevolazioni per le famiglie numerose, ovvero con 3 o più figli a carico, anche in età non scolare, con un Isee inferiore a 16.000 euro. L’autorizzazione ISEE 2023-2024 va presentata per ogni figlio già iscritto ai servizi scolastici, tranne coloro che hanno fatto una nuova domanda di mensa o trasporto 2023-2024, perché in tal caso, l’autorizzazione ISEE è già stata data in fase di iscrizione.

Il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) è organizzato sulle linee di trasporto pubblico locale, pertanto ogni richiesta di informazioni e attivazione del servizio dovrà essere rivolta all’azienda Autolinee Toscane: https:www.at-bus.itit. con le seguenti modalità :accedendo dal sito del Comune di Capannori: https:www.comune.capannori.lu.itutilizza-i-serviziservizi-online: "Servizi scolastici-Richiesta agevolazioni. Per l’assistenza nella compilazione delle domande è aperto uno sportello all’ufficio scuola il martedì e giovedì ore 9-13- 14.30-17, venerdì’ 9-13. Per informazioni e appuntamenti 0583 428429 -428433- 428431 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Massimo Stefanini