Si apre la quaresima ”Convertirsi alla speranza“. Le lettera di Giulietti

Oggi, mercoledì 5 marzo, ha inizio la Quaresima. L’arcivescovo, monsignor Paolo Giulietti, presiede una celebrazione eucaristica, con il rito delle ceneri, in cattedrale a Lucca alle ore 18.

Con una lettera inviata alla diocesi, monsignor Giulietti invita a "convertirsi alla speranza: sul piano personale, comunitario e sociale".

"Nel progetto di Dio – spiega l’arcivescovo – tutti gli uomini e tutti i popoli, con le loro infinite differenze, sono fratelli, chiamati a incontrarsi per arricchirsi e sostenersi reciprocamente; tutte le persone, poi, hanno una dignità infinita, in ogni condizione e in ogni fase della loro esistenza, dal concepimento alla morte naturale. La Chiesa è chiamata a creare legami di amicizia e d’amore tra le persone e tra i popoli, affinché tutti siano legati a Dio, Padre dell’umanità".

Pertanto, richiamando l’enciclica Fratelli tutti, Giulietti rilancia: "In un mondo sempre più diviso e segnato dall’inequità, questa prospettiva può sembrare non realistica; è invece l’unica strada davvero sensata per assicurare agli uomini un futuro in questo pianeta. Lo Spirito incessantemente illumina e sostiene i credenti in direzione della giustizia e della pace, nelle piccole e grandi scelte della vita personale e comunitaria".

Durante il tempo di Quaresima, la diocesi propone come sempre varie iniziative di sensibilizzazione e raccolta offerte per le missioni diocesane. Il centro missionario offre momenti di animazione grazie alla testimonianza di religiosi oppure di ragazzi che quest’estate, dopo aver frequentato il corso "Ad occhi aperti" (rivolto a quanti sono interessati a vivere un’esperienza di vita in Missione), hanno fatto un viaggio e realizzato campi di servizio in Ruanda o Brasile. Per avere questo servizio è possibile contattare il 3666449061 oppure mandare una email a [email protected] con oggetto "richiesta Testimonianza missionaria".

C’è poi l’iniziativa CeciAmo con il coinvolgimento dei gruppi di catechismo e dei giovani delle singole parrocchie. In occasione di una delle 5 domeniche di Quaresima è possibile allestire un tavolo con ceci da agricoltura biologica a Km0 unitamente a depliant illustrativi dei progetti missionari diocesani. Inoltre domenica 23 marzo 2025 al Santuario della Madonnina a Capannori alle ore 18 ci sarà la celebrazione eucaristica, presieduta dal provicario generale don Leonardo Della Nina, per ricordare i missionari martiri. In conclusione la diocesi propone anche un ciclo di tre incontri "Pellegrini di speranza" (canale youtube della Diocesi – martedì, ore 21). Ogni realtà ecclesiale parteciperà organizzando gruppi di ascolto.

Ecco giorni e i temi: martedì 11 marzo: fronteggiare il rischio; martedì 25 marzo: sopportare la fatica; martedì 8 aprile: superare il conflitto. La lettera dell’arcivescovo e altre informazioni sulla Quaresima sono a disposizione su www.diocesilucca.it.