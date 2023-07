Shopping di sera E si prepara la Notte Bianca

Ultimo appuntamento domani sera con i “Giovedì di luglio”, il tradizionale appuntamento che il Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio dedica allo shopping sotto le stelle. Un’opportunità di fare acquisti a temperature miti – fino circa a mezzanotte – e a prezzi ribassati grazie ai saldi di fine stagione. Un modo per godersi un centro storico vivo con i negozi aperti e la possibilità di gustare un aperitivo o cenare in uno dei bar o ristoranti cittadini. Ma la città si prepara anche ad altri maxi eventi. Il 10 agosto la seconda edizione di “E lucean le stelle“ sulle Mura, nella notte di San Lorenzo, accompagnati dalla musica di tanti piccoli concerti. Motori accesi anche per la Notte bianca in calendario sabato 26 agosto.