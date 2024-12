Sfilata dei 40 Babbi Natale in Vespa

Hanno portato una ventata di gioco, divertimento, allegria. Una vera festa quella che il Vespa Club Lucca ha diffuso per la città sabato scorso, con i Babbi Natale motorizzati che hanno conquistato tutti. Dai più piccoli che non hanno voluto perdere l’occasione di una foto insieme all’uomo dalla lunga barba bianca, ai più grandi che hanno vissuto attimi di magia a ritroso nel tempo in un pomeriggio tutto da incorniciare.

Il movimentato raduno è avvenuto sabato pomeriggio in Piazzale Verdi, con tutte le “Vespe“ al seguito, il cappellino rosso sotto il casco e tutta la magia della Festa. Si è trattato di una fantastica onda lunga di ben 40 Babbi Natale in sella alla loro mitica due ruote, dalle più storiche alle più recenti, che sono saliti sulle Mura, hanno guadagnato un tratto di via Fillungo per conquistare applausi e sorrisi a tutto gas.

Un’allegria contagiosa quella del “Vespanettone 2024“ che ha fatto parte a pieno titolo della “Fabbrica del Natale“ del Comune. Uno dei momenti da incorniciare del Natale lucchese 2024, puro dispensatore di buonumore (e di caramelle) senza chiedere niente in cambio se non sorrisi e qualche scatto che rimarrà nei ricordi.

L.S.