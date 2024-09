Settimana della mobilità europea. Piazza S.Maria chiusa al traffico

Il Comune di Lucca, come già annunciato, ha aderito anche quest’anno alla Settimana Europea della Mobilità, con una serie di iniziative volte ad instaurare e promuovere buone pratiche ambientali e di mobilità.

E’ proseguita quindi anche nella giornata di ieri e continua in quella di oggi, 22 settembre la chiusura dell’accesso al traffico veicolare da Piazza Santa Maria e da via Buiamonti, dalle ore 18.30 alle ore 24. Gli accessi sono vietati al traffico con eccezione dei mezzi autorizzati per esigenze di ordine pubblico e soccorso, trasporto pubblico locale, veicoli con contrassegno disabili e titolari dei permessi di accesso alla ZTL (categorie A1 - A11). Sempre a partire da questo mese, sarà inoltre avviata una campagna di comunicazione attraverso i mass media per la promozione della mobilità sostenibile tramite l’incentivazione all’uso dei mezzi di trasporto pubblico e al bike sharing già operativo in città.

Il tema di quest’anno della Settimana della mobilità europea è “La condivisione degli spazi pubblici”, a partire dalla pianificazione e progettazione di strade più sicure, meno congestionate, più a misura di pedoni e ciclisti. Tutte le città europee partecipanti vengono quindi incoraggiate a implementare misure di sensibilizzazione verso una mobilità sempre più attiva e sostenibile, promuovendo iniziative che incentivino l’uso dei mezzi pubblici e limitino l’uso dell’automobile.