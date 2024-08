Settimana del Commercio. Grande successo

La Settimana del Commercio 2024 è andata ufficialmente in archivio. Circa 25mila le presenze stimate nelle 11 serate che hanno visto coinvolti 652 tra artisti e componenti delle associazioni coinvolte, le 76 attività commerciali associate per un totale di oltre 70 ore di divertimento con 55 eventi in calendario.

Fondamentale l’apporto dei volontari dell’associazione. Una macchina da grandi numeri che comporta un notevole sforzo per l’associazione diretta dal presidente Baiocchi. "Affrontiamo sempre l’evento – commenta Baiocchi - sperando che possa attrarre persone ed essere utile anche ai nostri associati. Tante persone prendono ferie per venire alla Settimana del Commercio, che ha una storia così forte da richiamare sempre tantissime persone in tutte le serate. Quella dello spettacolo pirotecnico per la vigilia di Ferragosto e del mercatino sotto le stelle, lo scorso sabato, sono state tra le più partecipate.

A livello di eventi il programma è cresciuto grazie all’inserimento della finale di Garfagnana’s Got Talent nella sera di apertura con Rossana Casale, di un comico di nome quale Paolo Migone e ancora con idee nuove e originali come la giornata della creatività e l’arrivo dei Cosplayer". Gli eventi hanno portato gente nelle varie vie di Castelnuovo e gran successo hanno avuto gli appuntamenti dedicati ai bambini. "Pensiamo molto a loro- aggiunge il presidente Baiocchi -. Abbiamo cercato di accontentare tutti". Adesso l’Associazione pensa già al periodo natalizio.

Dino Magistrelli