Servizio di psicologia dalla... parrucchiera

Colore ai capelli o messa in piega con ...consulto psicologico. Della serie, il benessere parte dalla testa. E allora chi ci lavora con la testa, degli altri, ha avuto l’idea. Perché un salone di parrucchieri organizza incontri per parlare di psicologia? Questa è stata l’idea di Cinzia e di Vania Di Vita, due sorelle, titolari di "Coccole Colorate", un salone di Altopascio dove la persona è al centro di tutto. "Crediamo fortemente che la bellezza deriva dal sentirsi bene, con le nostre clienti parliamo spesso di com’è essere donne, certe volte è difficile e complicato, altre è fantastico. Così abbiamo pensato che serviva una professionista per parlarci di temi così complessi. Sono nati due eventi: “Siamo Donne“ e “Mamma che fatica“. Abbiamo parlato insieme ad una psicologa di quanto è straordinario essere donne e mamme. La psicologa psicoterapeuta Benedetta Ronzoni ha dato il suo contributo per confrontarsi su questi temi. Lasciando spazio alle libere associazioni e al brainstorming, è stato possibile analizzare in gruppo diversi argomenti complessi attinenti al mondo femminile, le persone si sentono meno sole. Inoltre, riuscire a confrontarsi aiuta ad allargare gli orizzonti. Ci auguriamo che la figura dello psicologo sia sempre più valorizzata, perché fa la differenza". Senza dubbio il progetto continuerà e, anzi, verrà allargato con un incontro al teatro Puccini nel prossimo futuro.

Ma. Ste.