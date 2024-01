Se hai tra 18 e 28 anni, scegli il servizio civile alla Croce Rossa Italiana. Sono disponibili al comitato Cri di Bagni di Lucca sette posti. Due nell’ambito del programma "Coesione e protezione civile", di cui uno riservato a un giovane con minori opportunità. Tre posti per il progetto "Inclusione sociale in centro Italia", di cui uno riservato ad un giovane con Minori opportunità (GMO). Due posti per il progetto "Servizi di trasporto integrato per la salute in nord Italia".

Il servizio civile universale rappresenta un’occasione di crescita per tutti i giovani che decidono di dedicare un anno delle loro vite al Servizio della comunità. Il bando per la partecipazione al servizio civile in Croce Rossa scade alle ore 14 di venerdì 15 febbraio. Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei requisiti richiesti. Dopo aver letto interamente il bando la domanda si può presentare esclusivamente tramite la piattaforma dol (domandaonline.serviziocivile.it) cui si accede generando le credenziali o direttamente tramite lo Spid entro.

Il comitato Cri di Bagni di Lucca rimane comunque a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. A tale scopo si può telefonare al numero 0583 805454; inviare una mail a: [email protected] o consultare il sito www.cribagnidilucca.it.

M.N.