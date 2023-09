Servizi scolastici a Capannori: Tutto in regola per la prima campanella

Sono lontani i tempi della provvisorietà (tranne alcuni orari) e dell’avvio della stagione didattica sempre abbastanza farraginoso, in attesa della sistemazione finale. Niente di tutto ciò a Capannori dove il prossimo 15 di settembre, si partirà con tutte le componenti a regime e al loro posto. Prenderà infatti il via regolarmente quel giorno, il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie. Inizio regolare anche per il servizio mensa che sarà a regime dal 25 settembre per le scuole dell’infanzia e il 2 ottobre per le scuole primarie. La mensa è già attiva presso gli asili "Sebastiano Galli" di Toringo, "Il Grillo Parlante" di Capannori e "Cosimo Isola" di Marlia. I costi di entrambi i servizi a domanda individuale sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno. Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia e primarie viene garantito direttamente dal Comune sulla base di quattro bacini di utenza, Capannori, Camigliano, S. Leonardo in Treponzio e Lammari. Per il trasporto scolastico la quota mensile è 26.00 euro andata e ritorno e di 13.00 euro solo andata o solo ritorno. Per il mese di settembre la quota è ridotta del 50% per gli utenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, mentre per il mese di giugno la quota è ridotta del 50% solo per gli utenti della scuola primaria. Per la mensa scolastica il costo di un pasto è di 4 euro. Per entrambi i servizi sono previste agevolazioni tariffarie in base all’ISEE e ad altri requisiti. Insomma, due servizi a domanda individuale, refezione e bus sono già allineati ai nastri di partenza. M.S.