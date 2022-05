"Serve una copertura per il sole al parco giochi"

LUCCA

La lista “Difendere Lucca“ propone una copertura per il sole al parco giochi al Giardino degli Osservanti, sopra il parcheggio Mazzini. "Si tratta di un luogo molto frequentato dalle famiglie, ma da ora in avanti diventa praticabile solo dopo il tramonto", commenta Cristina Bergamini (foto in alto a destra), candidata del centro storico per la lista che appoggia la candidatura di Fabio Barsanti a sindaco.

"Da madre e fruitrice del parco - continua Bergamini - conosco la situazione e le necessità di chi frequenta il parco. Si tratta di una risorsa importante per i bambini del centro, che deve però essere migliorata in alcuni aspetti. Avere una copertura per il sole, ovviamente compatibile con l’ambiente, è una priorità. A cui si aggiunge la necessità di fontane".

"Non esiste infatti nemmeno una fontana per rinfrescarsi, bere o sciacquare. Difendere Lucca - prosegue - ne ha fatto richiesta al Comune, ma non c’è stato ancora alcun intervento. Si tratta di interventi necessari per una parco destinato alle famiglie e che renderebbe il Giardino degli Osservanti più vivibile al pari di altri parchi giochi in città".

"Un altro aspetto su cui Difendere Lucca si è battuta in questi anni - conclude Bergamini - è quello della sicurezza. Bivacchi e presenza di spacciatori hanno reso il parco un posto sicuro a giorni alterni. Qui sono avvenuti negli ultimi anni arresti di latitanti e spacciatori stranieri. Una presenza grave e incompatibile con la destinazione del parco giochi".