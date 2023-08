Serata stellare nella natura Le escursioni del Cai alla scoperta degli astri

Il CAI di Lucca continua a coinvolgere gli amanti della montagna con un calendario di incontri e attività sempre più ricco presso il Rifugio Casentini al Mercatello che per Ferragosto ha visto la presenza di un vasto e appassionato pubblico. Il soprano Alessandra Giusti ed il tenore Vito Nisi hanno regalato una performance indimenticabile: la combinazione tra musica classica e bellezza naturale ha creato un’atmosfera magica catturando l’attenzione di tutti i presenti. Dopo il successo del concerto i volontari della sezione proseguono il loro impegno nel portare eventi unici ed emozionanti nella incantevole cornice delle montagne. Il prossimo appuntamento del calendario è la Serata stellare. Questa iniziativa unica è stata ideata dai volontari del CAI di Lucca che desiderano condividere la bellezza del cielo notturno con chiunque abbia voglia di partecipare. Durante il fine settimana sarà possibile scegliere fra un ricco carnet di escursioni adatte ad ogni livello di allenamento. L’evento è aperto a tutti coloro che amano la montagna e che desiderano osservare la volta celeste con curiosità e meraviglia.

Lontani dalle luci della città, il Rifugio Luigi Casentini offre un’ottima opportunità per scrutare il cielo notturno e osservare pianeti, stelle e costellazioni sotto la guida di Roberto Gambogi appassionato astrofilo.

Un momento culminante dell’esperienza sarà la notte di sabato 19 agosto, quando il bivacco in quota diventerà teatro di un’esperienza straordinaria: una notte sotto le stelle.

Tutti coloro che desiderano partecipare a questo weekend emozionante sono invitati a consultare il programma completo sul sito. Questo fine settimana promette di offrire un’esperienza che abbraccia la meraviglia della natura, la magia della montagna e l’affascinante mondo dell’astronomia. Un fine settimana all’insegna dell’originalità con l’osservazione delle stelle a Foce al Giovo.

Le iniziative partiranno la mattina da Lucca. Dopo aver lasciato le auto nei pressi della Caserma Casentini si raggiungerà a piedi al Rifugio al Mercatello dove potremo sistemarci e fare una breve merenda. Per chi lo desidera sarà prevista un’escursione all’Alpe delle Tre Potenze, per poi fare ritorno al rifugio. Dopo cena la salita in notturna a Foce al Giovo per osservare le stelle