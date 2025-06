Riciclo dei pannoloni: "L’Umbria dà via libera a impianto tipo Salanetti"

Lo stesso impianto di cui si dibatte ferocemente dal 2024, quello di riciclo di pannolini e pannoloni, che potrebbe sorgere a Salanetti, si farà in Umbria. E’ arrivata l’autorizzazione. Ma anche il Veneto è in rampa di lancio. Lo rende noto il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro. "La Regione Umbria ha autorizzato la realizzazione dell’impianto di riciclo dei prodotti assorbenti a Perugia. Un dato tecnico importante per noi che siamo in attesa della fine della Conferenza dei Servizi perché ci conferma quello che abbiamo sempre detto: questo è un impianto sicuro, che non comporta nessun rischio per la salute dei cittadini e nessun rischio per l’ambiente. Anzi. Riciclare i prodotti assorbenti rappresenta l’unico modo che abbiamo per consegnare ai nostri figli un Mondo più pulito. Oggi infatti questi prodotti, che non sono differenziabili, vanno a incenerimento o in discarica. E questo sì che non va bene per la salute e per l’ambiente".

Con queste parole il primo cittadino introduce la novità, con l’Umbria che ha avuto semaforo verde per la realizzazione della stessa tipologia di impianto che RetiAmbiente prevede di realizzare nell’area industriale di Salanetti. "In Umbria, come anche in Veneto dove prevista la realizzazione dello stesso impianto, la politica ha evitato di fare disinformazione, mettendo al primo posto l’interesse dei cittadini e dell’ambiente, – dichiara Del Chiaro, – centrodestra e centrosinistra, nelle altre regioni d’Italia, guardano al futuro dei territori e non alle competizioni elettorali vicine e lontane, e pertanto le cose vanno come devono andare, senza le interferenze della politica. Da noi invece si vuole impedire la realizzazione di un impianto che farà bene alle bollette dei cittadini e all’ambiente. Se non verrà realizzato l’impianto si perderà una grande occasione con il PNRR e la bravura dei cittadini nel differenziare resterebbe fine a se stessa dal punto di vista dei costi, visto che i costi di smaltimento dell’indifferenziato aumentano ogni anno. L’Umbria dimostra che serve una piattaforma per il riciclo dei prodotti assorbenti. Ben vangano tutti gli approfondimenti, ma senza disinformazione".

Massimo Stefanini