Sequestrati in un negozio più di tremila souvenir

Lucca, 5 maggio 2025 – Lucca, i finanzieri hanno sequestrato 3.460 articoli all’interno di un negozio di souvenir.

I riscontri effettuati dai militari del Nucleo Mobile delle Fiamme Gialle lucchesi hanno consentito di individuare 3.381 souvenir posti in vendita in violazione delle prescrizioni imposte dal Codice del Consumo, poiché non riportanti le basilari indicazioni che permettono di individuare la categoria merceologica del prodotto, il Paese produttore, ma soprattutto l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente.

Nel corso del controllo i finanzieri hanno rinvenuto anche 79 giocattoli privi della marcatura “CE”, garanzia di un adeguato livello di sicurezza, fondamentale soprattutto per quegli articoli maneggiati dai più piccoli e pertanto potenzialmente pericolosi per la salute dei minori.

Il titolare è stato segnalato alla Camera di Commercio che provvederà alle relative sanzioni. I prodotti ritirati dal commercio saranno distrutti.