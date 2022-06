Lucca, sequestrate 20 tonnellate di alimenti etnici

Lucca, 23 giugno 2022 - Maxi controlli in tutta Italia nei ristoranti, nelle strutture di preparazione enogastronomica etnici e nella filiera di fornitura di materie prime del settore. In tutto il Paese i Nas hanno sequestrato 700 tonnellate di prodotti alimentari (prodotti ittici, carnei, vegetali,etc.) poiché non idonei al consumo in quanto privi di tracciabilità, in cattivo stato di conservazione e con etichettature irregolare, per un valore commerciale di circa 3 milioni di euro. In particolare, a Lucca il Nas di Livorno ha sequestrato 20 tonnellate di alimenti etnici privi di tracciabilità - per mancanza in etichetta delle indicazioni obbligatorie ed in lingua italiana - rinvenuti presso una rivendita all'ingrosso ubicata nella provincia della città toscana legalmente rappresentata da un cittadino di origine cinese.

Immediatamente è stata disposta la chiusura dell'intero locale nella provincia di Lucca, del valore commerciale di 2 milioni di euro. Nel corso del controllo svolto sono state riscontrate precarie condizioni igienico sanitarie e strutturali per la presenza di sporco diffuso in tutti gli ambienti nonché pavimentazione danneggiata in più punti.

Inoltre è stato segnalato all'autorità sanitaria ed amministrativa la legale responsabile di origine cinese, di un ristorante di cucina tipica giapponese di Follonica, in provincia di Grosseto, per aver mantenuto i locali dell'attività (laboratorio e deposito alimenti) in pessime condizioni igienico sanitarie e preparato, per la somministrazione ai clienti, pesce crudo senza rispettare le procedure di legge (abbattimento della temperatura dell'alimento per un tempo non inferiore alle 24 ore). Sequestrati 1.000 kg di alimenti privi di tracciabilità e disposta l'immediata chiusura dell'esercizio etnico del valore commerciale di 600.000 euro.