Senza attrito da 50 anni Grande festa per Maroil con tanti piloti vip

Il loro slogan è: "Un mondo senza attrito". Producono lubrificanti e da mezzo secolo ottengono strepitosi successi con l’olio per motori di tutti i tipi e anche nelle gare motociclistiche ai massimi livelli. Dal 1973 Maroil sviluppa e produce per Bardahl, storico marchio di Seattle, prodotti di qualità superiore, con formulazioni esclusive testate nel motorsport. L’azienda di Marginone di Ilio Marchetti, collegata alla Toscogas, ha celebrato i 50 anni di attività con un festa su due giorni, una riservata ai dipendenti, una ai Vip del mondo delle due ruote e non solo, con la presenza del giornalista Max Temporali e di piloti, come il fratello di Valentino Rossi Luca Marini e Michele Pirro, che sostituirà, in sella ad una Ducati, a partire dalla gara Moto GP di Misano, Enea Bastianini, infortunato.

Per l’occasione è stata inaugurata una struttura per convention e spazi aggregativi, realizzata dalla storica ditta del luogo "Fantozzi Costruzioni", dell’ex assessore Nicola Fantozzi. Presente il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio, quello di Chiesina Uzzanese Fabio Berti, il primo cittadino di Montecarlo Federico Carrara e l’ex primo cittadino del Tau Maurizio Marchetti. Da 50 anni Maroil, società del Gruppo Marchetti, è un’importante realtà industriale, concessionaria esclusiva del marchio Bardahl, che distribuisce su tutto il territorio nazionale e riferimento Bardahl nel Mondo. Il successo è frutto di un’eccellenza di Altopascio, dove ha sede il moderno impianto di produzione e confezionamento, ma anche il laboratorio di ricerca MLAB. Qui vengono studiati, sviluppati e prodotti lubrificanti e additivi di qualità superiore, capaci di soddisfare le esigenze di tutti i motori, sia per quanto riguarda prestazioni che protezione. Maroil-Bardahl Italia è un’azienda sana e proiettata verso un futuro importante. Con un fatturato che, entro il 2023, dovrebbe raggiungere i 22 milioni di euro, una crescita costante a doppia cifra (+ 4 milioni rispetto al 2022), e l’obiettivo di raggiungere i 30 milioni entro il 2025.

"Il 2023 segna una tappa importante nel nostro percorso aziendale, – ha dichiarato Ilio Marchetti, Amministratore Unico del Gruppo – Quando nel 1973 siamo diventati distributori e poi produttori Bardahl, abbiamo scelto di seguire la filosofia di Ole Bardahl, che nel 1939 fondò a Seattle questo storico ed iconico marchio". Ll 2023 permetterà a Maroil di celebrare il traguardo del mezzo secolo. Con la certezza che il futuro ha sempre un grande passato".

Massimo Stefanini