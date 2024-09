Sentieri di favole per un ricco fine settimana allo Scompiglio

Proseguono gli appuntamenti di Sentieri di favole, la rassegna estiva per ragazzi e famiglie proposta dalla Associazione Culturale Dello Scompiglio, diretta dalla regista e artista Cecilia Bertoni, negli spazi della Tenuta Dello Scompiglio di Vorno: sabato e domenica, dalle 11, sono in

programma due giornate di attività all’aperto, con laboratori creativi, percorsi tematici itineranti e spettacoli teatrali. La rassegna, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Comune di Capannori, ha preso il via in giugno e si conclude con gli appuntamenti di settembre. Nel dettaglio sabato alle 11 e domenica alle 18, spettacolo di teatro ragazzi: Compagnia Arione de Falco in Le rocambolesche avventure dell’Orso Nicola. Un enorme orso e un colorato ragnetto abitano nella stessa casa prendendosi cura l’uno dell’altro. Tra una chiacchiera prima di addormentarsi e una deliziosa cena cucinata insieme, entra nella loro vita un moscerino entusiasta che darà inizio a una vera rivoluzione. Età consigliata: dai 5 anni e per tutti.

Sabato e domenica alle 15: Racconti in valigia, letture con Kamishibai, Sulle ali delle farfalle, laboratorio di costruzione piccoli libri a cura di Manuela Bianucci e Serena Pucci. Il laboratorio propone letture animate dalle pagine dei libri al Kamishibai, che si trasformeranno in un gioco creativo e coinvolgente, con l’elaborazione di piccoli libri con carta e piegature secondo il metodo Book Art Project, ideato da Paul Johnson. In più ci sarà Il laboratorio del colore, a cura di Marta Panarelli. Ancora sabato alle 18 e domenica alle 11 spazio allo spettacolo di teatro ragazzi: Schedía teatro in Sciopero! ovvero quella volta che il Lupo smise di lavorare. Vessato dall’ennesima sconfitta, il Lupo Cattivo decide di proclamare uno sciopero di protesta. Biglietti per l’intera giornata 10 euro gli adulti e 7 euro i bambini.