Sentieri di Favole a Vorno. Prosegue la rassegna

Proseguono gli appuntamenti di Sentieri di favole, la rassegna estiva per ragazzi e famiglie proposta dalla Associazione Dello Scompiglio, diretta da Cecilia Bertoni, negli spazi della Tenuta Dello Scompiglio di Vorno (in foto). Sabato 14 e domenica 15 settembre, dalle 11, sono in programma due giornate di attività all’aperto, con laboratori creativi, percorsi tematici itineranti e spettacoli teatrali. Un’occasione per i ragazzi di vivere momenti di gioco al di fuori dall’ambito domestico, e per tutti di riscoprire la natura della Tenuta.

La rassegna, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Comune di Capannori, ha preso il via in giugno e si conclude con gli appuntamenti di settembre. Sabato alle 11 e domenica alle 18 in programma la Compagnia Arione de Falco in “Le rocambolesche avventure dell’Orso Nicola“; sabato e domenica alle 15 “Racconti in valigia, letture con Kamishibai“ e “ Sulle ali delle farfalle“, laboratorio di costruzione piccoli libri a cura di Bianucci e Pucci.

Dopo una passeggiata nella Tenuta, i bambini potranno osservare alcuni esempi e campioni di colori naturali e realizzarne a loro volta. Sabato alle 18 e domenica alle 11 ci sarà “Schedía teatro in SCIOPERO!“ Nei giorni di spettacolo è possibile visitare Appunti dal mare, la mostra di Raimondo, e le opere permanenti negli spazi della Tenuta.