Eurovast Spa, tra i principali player del settore dedicato alla produzione di carta tissue, è da oltre trenta anni una realtà ormai consolidata in Italia e sul mercato Europeo. Con cinque cartiere, cinque stabilimenti di trasformazione, trecento dipendenti, è presente sul mercato con il brand Suprema, Fior di Carta Lifestyle, Bravo, Buffalo e By Fior Di Carta Lifestyle per rispondere ai bisogni dei consumatori in modo innovativo, sviluppando prodotti originali, pratici ed ecosostenibili per l’uso quotidiano. EuroVast da sempre attenta alle tematiche ambientali e sociali legate al territorio, la partecipazione al Campionato di Giornalismo dedicato ai ragazzi rappresenta l’opportunità per supportare concretamente un’attività di grande valore per le scuole e per il territorio.

"Siamo entusiasti di aderire a questo progetto molto interessante per i ragazzi che hanno l’opportunità di avvicinarsi al mondo dell’attualità e del giornalismo - commenta il Presidente Vincenzo Romano - Noi di Eurovast siamo sempre attenti alle iniziative sociali e la partecipazione a questo bellissimo concorso ci permette di avvicinarci in modo concreto alla scuola e alla visione che questi ragazzi hanno della società e delle tematiche di attualità". "Sostenere i ragazzi in queste iniziative - aggiunge Umberto Romano – Ceo di Eurovast Spa - è per noi un grande onore ed un esercizio che ci consente di supportare concretamente la scuola, il nostro futuro".