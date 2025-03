Seminario di danza scozzese. Aperte le iscrizioni alle lezioni

Nella città più scozzese di Italia, l’associazione locale Bargascot APS, impegnata alla promozione di iniziative dedicate all’importante rapporto Barga-Scozia, presenta, in collaborazione con la Società di Danza Circolo di Lucca (che ogni anno arricchisce lo Scottish Festival con il loro evento "A Scottish Dance Trip"), il primo seminario introduttivo di Scottish Country Dances "Welcome To The Dance". Il seminario, al raggiungimento di minimo 8 partecipanti, prenderà il via sabato 5 aprile alle 14 nella palestra della Scuola Media di Barga in viale Cesare Biondi. Prevista la frequenza a quattro sessioni di due ore ciascuna: sabato 5 e 12 aprile ed il 3 e 10 maggio (costo totale di 40 euro) Chi fosse interessato è richiesto di mandare una e-mail di iscrizione a [email protected] entro sabato 22 marzo.