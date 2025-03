Segreti di cucina. Pappagallo svela le "sue" ricette

È uno dei volti più noti dello show cooking, settore costantemente in crescita di ascolti televisivi. Luca Pappagallo ci apre le porte della sua cucina per esplorare le radici della tradizione italiana e domani pomeriggio, alle 17 in Sala Granai, sarà ad Altopascio dove presenterà il suo libro La nostra cucina di casa (Vallardi Editore) per poi cimentarsi in una esibizione ai fornelli. L’evento è a ingresso gratuito ed è a cura della Libreria Daniela (Mondadori) di Altopascio con il patrocinio e il supporto dell’amministrazione comunale. Un pomeriggio per scoprire i piatti che raccontano storie di famiglia e di convivialità, tramandati di generazione in generazione. Le ricette di Pappagallo nascono a casa, con ingredienti genuini e appunti scritti a mano su quaderni di famiglia.

Dai cannelloni di pesce al casatiello dolce, dal cotechino in crosta alla carabaccia, dalla torta pasqualina al migliaccio napoletano, fino al falsomagro, ai maritozzi e allo stracotto: una raccolta di sapori autentici, perfetti sia per le occasioni speciali che per una cena veloce. Ogni piatto diventa un omaggio alla nostra cultura e al piacere tutto italiano di stare insieme. Luca Pappagallo è tra i cuochi più seguiti e apprezzati del panorama digitale. Pioniere della cucina online, ha fondato nel 1999 Cookaround, uno dei primi siti italiani dedicati al food. Nel 2019 ha dato vita a Casa Pappagallo, una community su YouTube, Facebook e Instagram che in pochi anni è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di cucina, raccogliendo migliaia di follower. Ha partecipato a diversi programmi televisivi culinari e pubblicato con Vallardi diversi libri di successo: Benvenuti a Casa Pappagallo (2021), Tutti i sapori di casa Pappagallo (2022) e La cucina per tutti di Casa Pappagallo (2023). Si prevede la partecipazione di diversi appassionati.

Massimo Stefanini