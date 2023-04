Secondo progetto di rigenerazione urbana Ora tocca a Pariana

Prende piede a Villa Basilica il secondo progetto di rigenerazione urbana, che, dopo Colognora di Valleriana, coinvolge ora la frazione di Pariana. Qui, grazie al finanziamento del GAL – Montagnappennino pari a 225mila euro e con il contributo dell’amministrazione comunale per 25mila euro, ha preso il via il percorso che donerà nuove prospettive e nuove opportunità alla comunità. Lo stesso nome della frazione è stato scelto come titolo del progetto: P.A.R.I.A.N.A., infatti, è l’acronimo di Progetto-azione di Rigenerazione Integrata Ambiente Natura Attività umane e rispecchia il forte senso di appartenenza al territorio. "Come amministratori - commentano il sindaco Elisa Anelli e il vicesindaco Giordano Ballini - vogliamo ringraziare il GAL per aver sostenuto il nostro progetto". Il Comune di Villa Basilica è l’Ente capofila. Un turismo lento, ambientale e culturale che valorizzi al massimo le bellezze della zona.

M.S.