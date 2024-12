Se le feste sposano la solidarietà. La Banda dei Babbi Natale in tour. Raccolta fondi per l’Agbalt

Con il periodo delle feste torna anche l’appuntamento dal risvolto sociale. Pomeriggio di solidarietà infatti sulle due ruote da Porcari a Lucca. È partita da piazza Felice Orsi a Porcari, nel cuore del paese, la Banda dei Babbi Natale di Torretta Bike che sabato pomeriggio ha portato musica, allegria e solidarietà in giro per il territorio.

L’iniziativa, da circa dieci anni un appuntamento tradizionale, ha coinvolto una ventina di cicloamatori volontari che hanno attraversato Capannori e Lucca per raccogliere fondi a favore di Agbalt, l’associazione che supporta le famiglie di bambini in cura per tumori e leucemie. I Babbi Natale su due ruote sono stati salutati dal consigliere comunale Lori Del Prete, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’impegno delle realtà locali.

"Iniziative come questa dimostrano quanto Porcari sia una comunità viva e solidale - ha detto Del Prete - e vogliamo ringraziare in special modo Torretta Bike, che da 25 anni è un esempio di partecipazione attiva e instancabile nel sostenere cause benefiche e sociali del nostro paese. È grazie a gruppi come questo che possiamo costruire un tessuto sociale più forte e inclusivo".

Lungo tutto il tragitto, i Babbi Natale hanno coinvolto grandi e piccoli, regalando momenti di gioia e raccogliendo donazioni per la causa. Dopo aver percorso via del Centenario a Porcari, la Banda dei Babbi Natale ha proseguito il suo itinerario verso Capannori, facendo una sosta al bar Il Cantuccio, e lungo la via Pesciatina, dove è stata accolta da Ennebi Computer.

L’ultima parte del percorso si è svolta nel centro di Lucca, dove i volontari, con la loro musica e i loro sorrisi, hanno animato piazze e vie, concludendo l’evento con una calorosa accoglienza in piazza Santa Maria.