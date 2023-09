Se il fumetto dà i... numeri. Attesi centinaia di artisti

Tutti presenti a Lucca i più grandi autori del fumetto che vede oltre 300 artisti e artiste, tra cui 45 ospiti internazionali provenienti da Stati Uniti, Giappone, Spagna, Francia, Corea del Sud, Cina, Canada, Inghilterra, Argentina, Israele, Turchia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Belgio e ben 61 case editrici con decine e decine di incontri, firmacopie, anteprime ed eventi esclusivi.

Proprio il fumetto, a partire dalla pandemia, ha avuto un’esplosione incredibile sul mercato, e continua a crescere in maniera esponenziale soprattutto fra i più giovani, che prediligono in particolare il manga giapponese. E proprio dall’estremo Oriente arriveranno una quindicina fra i più grandi maestri: come Naoki Urasawa, Hiro Mashima, Mingwa, Masaaki Ninomiya, Usamaru Furuya (protagonisti di una delle mostre di Palazzo Ducale), Kan Takahama e ancora Keigo Shinzo e altri ancora.

Non mancheranno naturalmente gli ospiti italiani, con le figure di maggior spicco della produzione contemporanea tra cui Gipi, Milo Manara, Leo Ortolani, Zerocalcare, Sio (e tutto il gruppo di Gigaciao), Pera Toons, Silvia Ziche, Paolo Bacilieri, Igort, Fumettibrutti, Werther Dell’Edera, Barbara Baraldi, il lucchese Simone Bianchi e tantissimi altri. Ma il fumetto italiano è protagonista anche con due superlative antologiche, dedicate a due maestri nostrani e diversissimi tra loro: la mostra dedicata all’opera di Dino Battaglia (in Chiesa dei Servi) nel quarantennale della morte, mentre a Palazzo Ducale sarà possibile fare un viaggio nella multisfaccettata opera di AkaB, al secolo Gabriele Di Benedetto, scomparso nel 2019 ed eletto Maestro del Fumetto postumo nel 2020 a Lucca Comics & Games.

Tra i primi incontri annunciati, Garth Ennis, Joe Kelly e Howard Chaykin illustreranno la loro visione a stelle e strisce in Scrivere l’America (1 novembre, ore 14.30, Auditorium del Suffragio). Imperdibile anche l’appuntamento X-MenAvengers: il 60° anniversario dei più grandi Team del mondo, in cui Douglas Wolk, Mara Famularo, Stefano Caselli, Elena Casagrande, CB Cebulski e Simone Bianchi celebreranno alcuni dei personaggi più iconici della celebre casa editrice americana (3 novembre, ore 12, Teatro del Giglio).

E ancora quattro autrici – Fumettibrutti, LaTram, Rita Petruccioli, Elizabeth Pich – ci regalano una visione inedita e variegata della nostra realtà nel loro incontro Il graffio del fumetto (3 novembre, ore 15, Auditorium San Girolamo). Presente in forze anche la Sergio Bonelli Editore, casa editrice di Tex e tantissimi successi del fumetto italiano, che presenterà a Lucca tutte le novità dell’anno, con un incontro-spettacolo (4 novembre, ore 11.30, Teatro del Giglio).

Cresce anche la partecipazione dell’autoproduzione, delle produzioni alternative e fumetto underground: la Self Area torna nella Biblioteca civica Agorà, in collaborazione con la libreria Inuit e la Fondazione Tuono Pettinato, ospiterà ben trentadue espositori. Presenti a Lucca anche i pezzi grossi delle case editrici americane, come CB Cebulski della Marvel, e Jim Lee della DC.

A Lucca, anche un’assoluta anteprima: il comic book di Max Pezzali, un albo in tiratura limitatissima, illustrato e sceneggiato da Roberto Recchioni, prodotto da Lucca Comics & Games.