Se il cuoco è l’arcivescovo. Serie tv con mons. Giulietti

Un arcivescovo ai fornelli: è monsignor Paolo Giulietti, 60 anni originario di Perugia, che da 5 anni guida la diocesi di Lucca. Sarà infatti il protagonista del nuovo programma tv "Un posto a tavola" (del circuito cattolico nazionale "ConCoralloTv"): 10 puntate di 20 minuti, ciascuna dedicate ad un piatto tipico regionale cui si lega un cammino italiano dei pellegrini. Un programma che guarda al prossimo Giubileo e che mette insieme bellezza della cucina italiana con la sapienza racchiusa nelle grandi e piccole vie percorse dai pellegrini.

E così, nel raccontare ad esempio come realizzare il risotto alla zucca si descrive la bellezza della via Francigena; attraverso la preparazione delle fave in insalata si può conoscere la via Amerina; oppure nel mettere insieme gli ingredienti per elaborare un buon piatto di spaghetti all’ascolana si fa luce anche sulla profondità del Cammino Francescano della Marca e così seguendo le ricette di tanti altri piatti della tradizione della ricca e variegata cucina italiana. Il tutto preparato ai fornelli nella cucina della sua abitazione in Arcivescovato a Lucca e registrato per la tv questa estate.

"Non so che cosa pensa la gente, ma spesso i vescovi cucinano per loro e a volte anche per gli amici", dice l’arcivescovo Giulietti in una intervista rilanciata dal Sir. Quanto alle sue preferenze culinarie monsignor Giulietti scherza: "purtroppo mi piace tutto...". Ma se dovesse scegliere è la “sopa de ajo“ che viene servita ai pellegrini del Cammino di Santiago in Spagna. Il messaggio è quello di "un Giubileo che vedrà molti pellegrini attraversare i nostri territori e quello di un’accoglienza cordiale e simpatica".

La prima puntata è prevista per martedì 8 ottobre alle ore 19,20 sul TVL Pistoia (con varie repliche in settimana) e sarà trasmessa anche da diverse emittenti che aderiscono al circuito cattolico “ConCoralloTV” (TeleClubItalia ; TDS Tele Diocesi Salerno; Telesperanza Tv; Icaro Rimini Tv; TelePace; Teleradio Pace TV ; Tele Liguria Sud; Luna TV; Bergamo TV; Teletutto; Telenova; Emme Tv; Video Novara; Tele Dehon; Padre Pio Tv; TeleRadio Padre Pio; Teleregione Live; Telemistretta; Videoregione; TSD; Firenze TV; TVP; TVL; Telepace Trento; Telebellunodolomiti; TeleChiara; TelePace).