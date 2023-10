Se i borghi prendono per la... gola. Castagne, funghi, tartufo e non solo. Eventi: il programma del week-end

Ricco, accattivante e particolarmente gustoso il programma di eventi che celebreranno la stagione autunnale e i preziosi frutti del territorio, in arrivo nei borghi della Garfagnana per questo ottobre appena iniziato e caratterizzato da un clima più che gradevole. Questi sono soltanto alcuni dei punti a favore della decisione di programmare una gita in montagna e godersi questi luoghi che in ogni stagione offrono svariate occasioni di svago e divertimento.

Ecco gli appuntamenti in tema più rilevanti che apriranno i battenti nel prossimo fine settimana.

Torna domenica 8 ottobre l’attesa e tradizionale “Castagnata in Piazza“ nel borgo panoramico di Cascio, comune di Molazzana. Dalle ore 12 prenderà il via il percorso di degustazione con un menu’ autunnale completamente rinnovato, mentre nel pomeriggio via libera a necci, mondine, castagnaccio, bombonecci e vin novo. Faranno da cornice all’evento i banchi del mercatino di prodotti tipici e di artigianato locale, oltre alla postazione dedicata alla “Pasta Madre“, con la vendita di lievito naturale e istruzioni base per il suo utilizzo e mantenimento. Sempre domenica, torna a Castiglione di Garfagnana la “Fiera d’Ottobre e 15ª Rassegna del fungo, della castagna e del tartufo scorzone“ in una giornata legata alle tradizioni della campagna e ai sapori della Garfagnana e dell’Appennino Tosco-Emiliano, con possibilità di degustare piatti a base di farina di castagne, funghi porcini e tartufo scorzone.

La manifestazione, organizzata dalle associazioni paesane, Pro Loco Castiglione, Filarmonica Alpina, Atletico Castiglione, AMA Cultura, in collaborazione con amministrazione comunale di Castiglione, prevede osterie aperte e spazio alle mondine e ai necci, tra bancarelle di generi vari, prodotti tipici e artigianato. Musica itinerante con la “Garfunk Street Band“ e scenette itineranti con “La Compagnia dell’Aschera“ di Corfino. Grande “Festa d’Autunno“ anche nei piccoli borghi di Orzaglia e Caprignana, nel comune di San Romano in Garfagnana, dove sono previsti dalle 11 di domenica, oltre alla degustazione tipica a base di prodotti del territorio e del periodo, che aprirà alle 13 con un menu’ curato dalle associazioni del territorio, anche i festeggiamenti per la conclusione delle opere di restauro del campanile di Caprignana Vecchia e la celebrazione della Santa Messa. Prevista un’escursione particolare con la Passeggiata da Caprignana Vecchia a Orzaglia. Il tutto contornato da laboratori didattici e di lettura a cura della Biblioteca Comunale e giochi per bambini con Garfaludica.

Il Comitato Paesano di Metello in Garfagnana, sempre per domenica dalle 15, invita tutti gli appassionati della montagna alla 16ª edizione della loro tradizionale “Castagnata“, per godersi un pomeriggio in pieno relax nella piazza del piccolo borgo in pietra affacciato sulle Alpi Apuane, siamo nel comune di Castelnuovo di Garfagnana a 855 m. s.l.m., per gustare bombonecci, castagnaccio e necci, anche senza glutine, innaffiati da vin brulè.

Fiorella Corti