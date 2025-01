Scuola, servizi sociali e alla persona. Le priorità nel bilancio del Comune

Un terzo della spesa corrente destinato a scuola, sociale, servizi alla persona. Accade a Capannori dove l’amministrazione Del Chiaro investirà anche su ambiente, cura del territorio e del patrimonio comunale, tra cui viabilità e manutenzione delle aree verdi, promozione della cultura e delle politiche giovanili e attività produttive. È infatti proprio a questi settori che è stata assegnata gran parte delle risorse del bilancio di previsione 2025-2027.

Oltre 13 milioni di euro, pari a circa il 34% del totale della spesa corrente, circa 39 milioni di euro (oltre 700 mila euro in più rispetto al 2024) sono destinati a politiche sociali, servizi alla persona, scuola e politiche educative. Queste risorse saranno utilizzate, tra l’altro, per i servizi assistenziali e socio-sanitari rivolti ad anziani non-autosufficienti, per le misure di contrasto alla povertà e sostegno alle situazioni di fragilità su casa, politiche educative e servizi scolastici, mensa e trasporto, gestione associata handicap nelle scuole, servizi per la prima infanzia 0-6 e per l’area materno-infantile, nonché per la valorizzazione degli spazi di aggregazione ed il sostegno alle associazioni del territorio.

Anche stavolta, come ormai da diversi anni a questa parte, vengono mantenute invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale, asili, bus, refezione scuole per i quali il Comune coprirà circa il 60% dei costi. Invariata l’Imu. Il bilancio di previsione vede inoltre un consistente aumento delle spese di investimento che passano dai circa 18 milioni e 600 mila euro del 2024 ai circa 22 milioni e 800 del 2025.

"Questo bilancio di previsione – commenta l’assessora Silvana Pisani - si caratterizza per una forte attenzione ai settori della scuola, del sociale e dei servizi alla persona, che sono strategici per la nostra amministrazione che intende offrire a tutti le stesse opportunità. Il nostro obiettivo è quello di mantenere alto il livello dei servizi e di fornire un sostegno concreto alle fasce deboli della popolazione". Per la cura del territorio, le manutenzioni ordinarie e valorizzazione del patrimonio comunale, compresa la viabilità, segnaletica, illuminazione pubblica, impianti, fossi e canali, aiuole e verde pubblico, scuole, impianti sportivi, cimiteri, il bilancio di previsione 2025 conferma un impegno di spesa di circa 2 milioni.

Massimo Stefanini