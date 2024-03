Scuola per imprenditori. Così cresce il business

Incontri settimanali dedicati agli imprenditori per acquisire nuove abilità, far crescere il business ma soprattutto vincere le nuove sfide di un mercato in continua evoluzione. Al Polo tecnologico apre Innova, la scuola d’impresa nata grazie alla collaborazione tra la Camera di commercio e l’ordine dei dottori commercialisti per avvicinare le imprese al mondo della consulenza ma anche per far fronte ai tanti problemi finanziari e organizzativi che gli imprenditori devono quotidianamente gestire.

A presentare il calendario degli incontri Cristina Martelli, segretario generale della Camera di commercio, Marco Magnani del Polo tecnologico, Marco Marchi, presidente dell’Ordine dei commercialisti e Marco Leone, presidente dell’Unione dei giovani dottori commercialisti.

“Ci auguriamo che questa iniziativa coinvolga in futuro anche altri ordini – ha detto Martelli – Il primo incontro ha avuto molta partecipazione e siamo già in moto per organizzarne altri dopo l’estate”. Gli incontri – aperti alle imprese e realizzati con un format dinamico e interattivo - si terranno al Polo tecnologico ogni giovedì fino al mese di giugno dalle 16,30 alle 18,30: il prossimo appuntamento, dal titolo “La finanziabilità dell’impresa e il rapporto con la banca”, si terrà il 4 aprile.

“Per fare l’imprenditore non è richiesto alcun corso, tuttavia si tratta di un’attività complessa che richiede almeno qualche conoscenza di base – ha aggiunto Marchi, presidente dell’ordine dei commercialisti – Abbiamo accettato con piacere questa sinergia e ci auguriamo che dia i suoi frutti“. Iscrizioni: 0583 56631 – [email protected].

Giulia Prete