Scuola Esedra sul palco. Successo per il doppio show

Tra opera e prosa lo spettacolo natalizio che la Scuola Bilingue del Polo di Lucca, Gruppo Esedra Leading Education ha portato in scena giovedì contemporaneamente sui due palchi del Teatro del Giglio e del San Girolamo. Un omaggio alla celebrazione del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini con la rappresentazione de “La Fanciulla del West” del celebre compositore.

Dai bambini ai più grandi, tutti hanno portato in scena il meglio di sé con grande coinvolgimento, vivo divertimento e autentica passione. Hanno cantato, ha raccontato l’opera in versione “bilingue” come è giusto che sia, hanno interpretato le più suggestive scene del lontano Ovest.

Spettacolare la scena nel saloon, dove non è saltato nessun passaggio. Dalla sfida a carte con il classico “baro”, una scintilla che ha fatto scoppiare il parapiglia, alla fanciulla più corteggiata. Un modo efficace per avvicinare i giovani all’opera di Puccini e viceversa.

Platea entusiasta, uno show curato nel dettaglio, che resterà negli annali. Tutto era iniziato con il saluto dal palco del sindaco Mario Pardini e dei vertici della Scuola Esedra, Chiara e Aldo Casali insieme alla direttrice. Grande emozione il momento del canto dell’inno di Italia, mano sul cuore.

Il Gruppo Esedra Leading Education, è stato fondato nel 1977 da Aldo Casali. Tra le tante sue “creature” per tutte le età, anche il Liceo Scientifico Internazionale Quadriennale, la Scuola Media Internazionale e il Liceo Linguistico Byron, oltre alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa.

Tante buone pratiche che hanno fatto sintesi perfetta nello show natalizio dedicato al Maestro.

Laura Sartini