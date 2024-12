”Scuola al freddo” ”Problema risolto”

Un genitore di due bambini iscritti alla scuola primaria di Barga ha scritto al nostro giornale per evidenziare alcune problematiche ricorrenti riguardanti la scuola, frequentata dai figli. Tra questi il riscaldamento, questione già evidenziatasi negli anni passati, ma che quest’anno avrebbe raggiunto il culmine: "Già dai primi mesi di scuola i riscaldamenti della primaria Barga andavano e non andavano, ma il clima fuori aiutava comunque il clima all’interno della scuola. Adesso i termosifoni vanno e non vanno. Un giorno sì e uno no. Malfunzionamenti continui. Arrivano messaggi delle maestre in cui avvertono che alcuni locali sono freddi, altri tiepidi. Che dobbiamo fare?".

Risponde la sindaca, di Barga, Caterina Campani. "Si era verificato un problema giorni fa – dice – ma la ditta è intervenuta immediatamente e nell’arco di due giorni il riscaldamento è ripartito. Da quel momento la caldaia non ha mai smesso di funzionare. Anche mercoledì e giovedì abbiamo effettuato con i tecnici del gestore del servizio la verifica della situazione e il riscaldamento non risulta presentare problematiche, tanto che la temperatura in tutte le aule oscillava tra i 21 ed i 24 gradi. Lo scorso anno non mi risultano problematiche mentre l’anno prima ci furono solo in fase di avvio della caldaia, ma poi la situazione tornò alla normalità".

Tra gli altri problemi evidenziati dal genitore, il fatto che i bambini a scuola non hanno un posto dove poter fare educazione fisica e così utilizzano la palestra delle scuole medie in viale Biondi: "Il problema del riscaldamento nei locali utilizzati presso la palestra – risponde ancora Camani – con ieri è stato risolto da parte della Provincia che è proprietaria dell’immobile".

Luca Galeotti