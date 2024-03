Screening mammografici e non solo. Un altro open day agli ospedali

Visto il riscontro positivo della prima edizione, nell’Asl Toscana nord ovest mercoledì 20 marzo si terrà la seconda edizione dell’open day sugli screening, che parte a distanza di pochi giorni dalla nuova campagna di sensibilizzazione lanciata dalla Regione Toscana l’8 marzo, in occasione della festa della donna. La giornata del 20 marzo sarà dedicata ai cittadini che vogliono ricevere informazioni di dettaglio sugli screening oncologici attivi sul territorio aziendale. E’ previsto l’allestimento di appositi punti informativi presidiati da personale dipendente (medici, infermieri, biologi, operatori socio sanitari, ostetriche, amministrativi, tecnici, educatori e via dicendo) in grado di rispondere a eventuali domande e curiosità sulle campagne attive. Verranno quindi fornite informazioni sullo screening mammografico, lo screening colon retto, lo screening cervicale e anche sulla vaccinazione contro il papilloma virus considerata la sua stretta correlazione con il carcinoma della cervice uterina. Gli info point saranno anche al San Luca, al Campo di Marte, ospedale di Castelnuovo di Garfagnana, di Barga, Casa della Salute di Piazza al Serchio con orario dalle 8 fino alle 14 o alle 17.