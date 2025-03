Scout Agesci. Grande raduno a Castelnuovo

Oltre duecento scout di quattro gruppi scout Agesci della provincia di Lucca si sono incontrati a Castelnuovo per celebrare il thinking day, la giornata del pensiero internazionale, per la costruzione di un mondo migliore, nata in occasione della 4° conferenza mondiale e si celebra tutti gli anni dal 1926, nel giorno della ricorrenza dei compleanni di Lord Baden-Powell, fondatore del movimento scout, e di sua moglie Olave, la capo guida mondiale. Il thinking day è un momento speciale, di condivisione e di impegno per il servizio verso gli altri e gli scout celebrano questa giornata per riflettere sui valori del movimento, come l’amicizia, la solidarietà e l’attenzione all’ambiente.

A Castelnuovo con il locale gruppo scout Garfagnana 1 erano presenti i gruppi Lucca Ponte 1, Lucca 3, Lucca 4, ragazzi e ragazze dagli 8 ai 21 anni accompagnati dai loro capi adulti.

La giornata è iniziata con la messa celebrata da don Giovanni Marovelli presso la tensotruttura comunale. A seguire i ragazzi scout divisi per i gruppi di età previsti dall’associazione hanno vissuto diversi momenti in luoghi diversi del capoluogo garfagnino. Dal gioco, alla riflessione, tutto si è focalizzato sul tema del 2025 ’la nostra storia’.

I ragazzi più grandi dai 17 ai 21 anni, hanno raggiunto a piedi la Fortezza di Mont’Alfonso, con la collaborazione con gli autieri, dove si è tenuto un incontro con il professor Oscar Guidi che ha presentato il periodo storico in cui gli ebrei vennero internati a Castelnuovo. Nel pomeriggio gli scout si sono ritrovati tutti insieme per una chiusura comunitaria, con le suggestive riprese di Matteo Lunardi. Tutti i partecipanti hanno donato una piccola offerta, poi devoluta all’associazione progetto senegal di Castelnuovo.

Dino Magistrelli