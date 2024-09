Scontro Lucchese-Comune. Barsanti replica sui campi da gioco ”Le criticità sono tutte risolte“

Dopo le parole di Massimo Morgia sulle oggettive e pregresse criticità del settore giovanile rossonero, c’è stata la risposta della società, che a suo modo, ha cercato di mettere i puntini sulla ‘i’. La replica non è piaciuta alla amministrazione comunale che è stata tirata in ballo sull’annoso problema dei campi in uso alla Lucchese e così l’assessore Fabio Barsanti ha controribattuto sui social.

"Mi trovo costretto a fare alcune precisazioni sulla questione dei campi – ha detto Barsanti – Quando si afferma che ‘È importante sottolineare che le condizioni di questi impianti richiedono miglioramenti strutturali importanti‘ non si dice una cosa corretta. Con mister Morgia, che ringrazio per la passione e lo spirito costruttivo sempre dimostrati e altri esponenti rossoneri, ci siamo sentiti costantemente per la concessione e i lavori da fare ai campi di Sant’Anna e San Vito. Mentre il primo è utilizzato da diverse settimane, su San Vito è stato necessario fare dei lavori per la messa a norma degli spogliatoi. I lavori sono stati ultimati e l’unica cosa per la quale è necessario ancora attendere, è la voltura delle utenze, su cui niente c’entra il Comune in quanto trattasi di rapporto tra la Lucchese e i fornitori".

"Dunque gli interventi ‘strutturali’ e necessari per la loro efficace fruizione possono ritenersi conclusi – ha scritto l’assessore – per cui è più corretto affermare come il Comune non debba ‘risolvere queste criticità nel più breve tempo possibile’, perché sono state, ad oggi, già risolte. È intenzione del Comune, tuttavia e come già specificato, proseguire con altri interventi su questi impianti come l’illuminazione esterna in entrambi, l’impianto di irrigazione a Sant’Anna e le nuove reti parapalloni a San Vito. Interventi non necessari o propedeutici all’attività della Lucchese, ma essenziali per portare avanti l’obiettivo del miglioramento generale degli impianti per il futuro, e per consentire ad altre squadre (per es. la Sanvitese) di potersi allenare il prima possibile in orario serale. Concludo dicendo che sia Sant’Anna che San Vito, adesso che sono terminati i lavori, sono sicuramente migliori della struttura dell’Acquedotto, sia in termini di decoro, estetica e, prima di tutto, sicurezza".

Con queste precisazioni dell’assessore Barsanti, crediamo che la "querelle" sulle criticità del settore giovanile rossonero, criticità non di oggi, possa dirsi conclusa, o no?

Emiliano Pellegrini