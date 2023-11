Scontro amministrazione-Lega. Dibattito sui temi ambientali “Comune fa solo pubblicità“

In una dura nota, la Lega di Capannori attacca l’amministrazione per quanto riguarda le politiche ambientali.

"Sull’ambiente il Comune fa solo pubblicità, ma niente di concreto". Lo affermano i consiglieri della Lega: Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso e il militante Vasco Ricci, accusando l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro, di usare "toni autocelebrativi". "Pochi giorni fa ha annunciato - sottolinea la Lega - un premio per l’eccellente gestione dei rifiuti a Capannori. Ma di eccellente c’è solo il marketing, perché Ascit la società di raccolta e gestione rifiuti, non è gestita dal Comune, ma da Reti Ambiente. Ci si vanta di presunti meriti tutti da verificare, visto che poi in concreto le cose non funzionano. Purtroppo – sostengono i consiglieri – la realtà è ben lontana dal mondo incantato nel quale sembra vivere l’assessore, che continua a non vedere le criticità nella raccolta dei rifiuti".

La Lega ricorda di aver denunciato cumuli di spazzatura accatastati alla scuola media di Lammari, al parco giochi Ilio Micheloni, al Palapiaggia, al fontanello di fronte alla chiesa di Segromigno in Monte: "Abbiamo segnalato per decine di volte questa situazione senza che nulla venisse fatto".

"E ora – aggiungono i consiglierei - è la volta del pattume che fa brutta mostra di sé a Camigliano, in via della Chiesa nei pressi della fontana Polla del Cane sintomatici del malfunzionamento del sistema della raccolta a cui assessore e Ascit non sono stati in grado di rimediare".