Scomparso a 59 anni Lele Panigada

Grave lutto nel mondo del terzo settore e della musica per la prematura scomparsa di Lele Panigada (nella foto), morto per una fatale malattia a soli 59 anni. Ne avrebbe compiuti 60 il prossimo 1 gennaio. Aveva lavorato come educatore professionale per i Comuni di Villa Basilica, Porcari e Lucca, nonché per cooperative sociali e dell’Asl. Lele Panigada era molto conosciuto anche come chitarrista, aveva collaborato con numerosi musicisti locali e faceva parte della psychiatric band “AltraMusicaRock“.

La salma sarà esposta oggi alla camera mortuaria, mentre la cerimonia di saluto si terrà domani alle 14.30 nella sala

del commiato della Croce Verde di Lucca in viale Castracani.

Anche la Società popolare

di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi partecipa al dolore della famiglia Panigada per la sua prematura scomparsa. "Di Lele vogliamo ricordare la sua bravura di musicista, ma anche la sua disponibilità a sostenere iniziative pubbliche e politiche dove con la sua calda voce e la sua chitarra sapeva creare atmosfere coinvolgenti.

In particolare ricordiamo, tra le altre l’iniziativa su Fabrizio de Andrè alla Casa del Popolo di Verciano e la catena musicale nel 2019 in occasione del 50.mo anniversario della Strage di Stato e della morte di Giuseppe Pinelli dove Lele con la sua chitarra fu uno dei protagonisti musicali".

"Lele Panigada ci lascia a soli 59 anni. Lucca – sottolinea Giulio Strambi, Segretario del Partito della Rifondazione Comunista – perde un educatore, un musicista ed un vero artista. Rifondazione Comunista esprime le proprie condoglianze alla famiglia".